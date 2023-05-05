Genç kızın esrarengiz ölümü. Hasarlı sitenin bahçesinde bulundu

Adıyaman’da depremden dolayı ağır hasar alan bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz genç bir kızın cesedi bulundu.

Genç kızın esrarengiz ölümü. Hasarlı sitenin bahçesinde bulundu

İHA'nın haberine göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2603 Sokak'ta, depremde hasar alan Borsa Sitesi bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir genç kızın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 18-19 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı kontroller sonrasında kimliği henüz belirlenemeyen genç kızın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrası belirlenecek.

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