Genç oyuncu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sıfır Bir ve Kıyma dizilerinde oyunculuk yapan Ulaş Ünal, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Genç oyuncu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Adana'da çekilen Sıfır Bir dizisiyle adını duyuran Kıyma dizisinde de rol alan oyuncu Ulaş Ünal bu seferde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Ünal'ın geçtiğimiz aylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı içinde tutuklandığı ancak bir süre sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için torbacı olarak bilinen satıcılara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, dijital dizi/film izleme platformunda yayımlanan Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.’yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi’nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı. Şüphelileri üst aramalarında satışa hazır halde 2 pakette 1.1 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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Narkotik ekipleri başka bir mahalleden de uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendiren İbrahim El S.’nin üzerinde 6 paket halinde toplam 15.68 gram bonzai ve 12 adet sentetik ecza ile yakaladı. Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Narkotik ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan Ulaş Ünal, emniyetteki ifadesinde, ”Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım” dedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ulaş Ünal, Semih Ç., İbrahim El S. tutuklanırken Süleyman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünal, daha öncede Adana Havalimanında bir avukatın cüzdanını çaldığı için kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

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