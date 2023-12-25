Genç ressam 8 kişiye can oldu. Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşmişti

Erhan Pekuygun, Alanya’da restoran işletiyor ve resim yapıyordu. 3 Aralık akşamı Oba Mahallesi’nde motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpıştı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

8 KİŞİYE CAN OLDU

Erhan Pekuygun’un kalbi, iki böbreği, iki korneası, pankreas, akciğer ve karaciğeri, acil organ nakli bekleyen hastalara verilmek üzere alındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Koordinatörleri Resul Erdoğan ve Fatma Temel, Pekuygun’un kalbinin son dönem kalp yetmezliği çeken Kadir İrkin ile uyumlu olduğunu tespit etti. İrkin hemen hastaneye getirilirken, Alanya’dan gelen ekip Erhan’ın kalbini Antalya’ya ulaştırdı. Erhan’ın kalbi, Prof. Dr. Ömer Bayezid yönetimindeki 3 saatlik bir operasyonla Kadir İrkin’e nakledildi.

CAN VEREN CAN OLDU

Erhan Pekuygun’un ağabeyi Hakan Pekuygun, elektrik mühendisi. Kardeşinin beyin ölümü gerçekleştiğinde, tüm aile organlarını bağışlamakta hemfikir oldu. Ağabeyi, “Organları başka insanlara can olsun istedik. Toprakta çürüyeceğine, başka bedenlerde yaşasın. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekir” dedi.