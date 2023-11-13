Genç yıldıza arabasında dehşeti yaşattılar. Sürüklenerek çıkarıldı

Eski Love Island yıldızı Arabella Chi dehşet anlarıyla sarsıldı. Genç isim arabasından sürüklendi ve yol kenarındaki iki adamın saldırısına uğrayarak soyguna uğradı.

Polisler ona organize bir suç grubu tarafından hedef alındığını ve saldırmadan önce bir feribotta motorunun lastiklerini kestiklerini söylediler.

Ruben Dias ile birlikte olan 32 yaşındaki model perşembe gecesi uğradığı saldırı sırasında hayatından endişe etti.



Bir kaynak şunları söyledi: "Arabella dışarı sürüklenmeden önce kapıların açıldığını duydu. Kesinlikle dehşete düşmüştü - ama çığlık attı ve karşı koydu.Bu adamların ne istediği hakkında hiçbir fikri yoktu ve en kötüsünden korkuyordu. Arabada bulabildikleri her şeyi yağmaladılar."