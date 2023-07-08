Gençler artık fazla kilolu olmayı önemsemiyor. Profesör uyarılarını açıkladı

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Sevcan Karakoç, gençlerin artık fazla kilolu olmayı önemsemediğini açıklayarak uyarılarını sıraladı.

Gençler artık fazla kilolu olmayı önemsemiyor. Profesör uyarılarını açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Sevcan Karakoç, çalışmanın sonuçlarına göre ergenlerin çok kilolu olsa bile kilolu olduğunu önemsemediğini, bu nedenle sağlıklı bir programa uymayıp mevcut kilosunu devam ettirme eğilimi gösterdiğini dile getirdi.

2002 ve 2018 yılları arasında 41 ülkede yaklaşık 750 bin ergen üzerinde yapılan “Okul Yaşındaki Çocuklarda Uluslararası Sağlık Davranışı” konulu bir araştırmaya göre gençler artık kilolu olmayı eskisi kadar önemsemiyor, kendisini olduğundan daha zayıf görme eğilimi gösteriyor. Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Çocuk ve Genç Psikiyatristi Prof. Dr. Sevcan Karakoç, “Eskiden zayıf görünme, anoreksiya, kişinin kendi beden algısını daha da fazla şişman fark etme ve zayıflama şeklinde eğilim varken, bu çalışmanın sonucunda gençlerin kilolarını azımsadığı, aslında daha az tahmin ettiğiyle ilgili bir çalışma” dedi.

DSÖ önderliğinde yapılan “Okul Yaşındaki Çocuklarda Uluslararası Sağlık Davranışı” konulu bir çalışma için 2002 ve 2018 yılları arasında dört yıllık aralıklarla 41 ülkeden, yaklaşık yüzde 51’i kız, 49’u erkek olmak üzere yaklaşık 750 bin ergenin anket verileri incelendi. Sonuca göre, kilolu olmayı önemsemeyen, kilosunu olduğundan fazla görmeyen ya da daha az gören gençlerin sayısında bir artış olduğu belirlendi.

FAZLA KİLOLARDAN KURTULMANIN 10 BASİT YOLU

- Kas yapın

-Daha fazla su için

- Isıtıcıları kapatın

- Yedi saat uyuyun

- D vitamini depolarınızı doldurun

- Daha fazla protein tüketin

- Hareketsiz yaşamdan uzak durun

- Yeşil çaydan kafein alın

- Sağlıklı arkadaşlar edinin

- Probiyotik probiyotik probiyotik...

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