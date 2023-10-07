Gençler nasıl emekli olacak?

Ağırlıklı gündemi; Bağ-Kurluların emeklilik koşullarının hafifletilmesi, emekli aylıklarına zam ve ev hanımlarına prim teşviki oluşturuyor. Diğer yanda emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hâlâ çok konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek. Kolay değil, yüzbinler çok kısa bir sürede emekli oldular. Hâliyle bu grup içinde durumu birbirinden farklı birçok kesim bulunuyor. Görülüyor ki sosyal güvenlik ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu kadar yoğunluk içinde gençlerimizi hangi emeklilik koşulları bekliyor, emeklilik planlarını nasıl yapmalı soruları arka planda kalıyor. Bireyler, emeklilik konusunu genelde ileri yaşlarında ele alıyorlar. Oysaki emeklilik uzun vadede dikkatli planlanması gereken bir konudur.

30/04/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanları hangi emeklilik koşulları bekliyor?

Öncelikle 30/04/2008 sonrası için emeklilik koşullarının bir istisna hariç ilk defa işe başlanılan tarihe göre belirlenmediği belirtmek isterim. Emeklilik koşulu, prim ödeme gün sayısının tamamlandığı tarihe göre şekil almaktadır.

4/a (SSK) sigortalılık statüsünde bulunanlar için 7.200 prim ödeme gün sayısına ulaşmak ve kadınlarda 58 yaşını, erkeklerde ise 60 yaşını bitirmiş olmak gerekiyor. Ancak bu düzenleme, 01.01.2036 tarihine kadar belirtilen koşulları sağlayan sigortalılar için geçerli.

01.01.2036 tarihinden sonra 7200 günü tamamlayan sigortalılar aşağıdaki tablodan gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığının karşısında yer alan yaşı doldurduklarında emekli olabileceklerdir.



30/04/2008 tarihinden sonra geçerli olan bu düzenlemede önemli olan, gün sayısını doldurulacağı tarih aralığındaki “yaş” olarak karşımıza çıkmaktadır. 30/04/2008 sonrası ilk defa sigortalı olan bir çalışan hangi tarihte 7.200 günü dolduracağı bugün için bilinememektedir. Aralıksız çalışması ile 7.200 günün hangi tarihte dolacağı ve hangi yaşa karşılık geleceği bilinebilir. Ancak çalışma hayatının koşulları içinde elbette aralıksız sigortalı bildirimi olanaklı olmayabilir de. Bu durumda daha geç yaş aralığına emekliliği ertelememek için düzenli sigorta bildiriminin izlenmesi yerinde olacaktır.

Örneğin 01.01.2015 tarihinde ilk defa sigortalı olan bir erkek çalışan 20 yıl aralıksız sigortalı bildirimi yapıldığında 7.200 gün koşulunu 01.01.2036 tarihinden önce yerine getirdiği için 60 yaşını doldurduğu tarihte emeklilik koşullarını sağlayacaktır. Öte yandan aralıklarla ya da eksik günlerle sigortalı bildirimi yapıldığı varsayılırsa 7.200 günü tamamladığı tarih aralığına tekabül eden yaşı doldurunca emekli olacaktır. 01.01.2043 tarihinde 7.200 günü doldurursa 64 yaşa, 01.01.2045 tarihinde doldurursa 65 yaşa tabi olacaktır.

4/a (SSK) sigortalıları 5.400 günle nasıl emekli olurlar?

30/04/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için ikinci bir emeklilik koşulu olarak karşımıza 5.400 günle emeklilik çıkmaktadır. 5.400 prim ödeme gün sayısının yerine getirildiği tarihe göre belirlenen yaşı doldurmak, emeklilik başvurusu yapmak için yeterlidir. Aşağıdaki tablodan 5.400 gün sayısının tamamlanacağı tarih aralığının karşısında emekli olunması için doldurulması gereken yaş bulunmaktadır.



Örneğin 5.400 prim ödeme gün sayısını 30.04.2038 tarihinde tamamlayacak bir kadın sigortalının emekli olabilmesi için 63 yaşını doldurması gerekmektedir. Aynı kadın sigortalı 5.400 günü 30.06.2040 tarihinde tamamlarsa 64 yaşını doldurunca emekli olacaktır. Görüldüğü üzere gün sayısının tamamlandığı tarih, emekli olunacak yaşı belirlemektedir.

Bu düzenleme kendi içinde 30/4/2008 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ilk defa sigortalı sayılanlar için bir istisna getirmektedir. İlk defa sigortalı olunan tarihe göre sigortalı bildirilmesi gereken gün sayısı 4600 ve 5400 gün arasında kademelendirilerek kolaylık sağlanmıştır.

BİR SORU – BİR YANIT

İşyerimizde çalışan bir sigortalımız 7.000 prim gününü ve 60 yaşını tamamlayarak emekli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 5 puan Sosyal Güvenlik Destek Primi teşviki alma imkânı bulunmakta mıdır?

Sorunuzdaki bilgilerden sigortalının 08/09/1999 tarihi sonrası ilk defa işe girdiğini anlıyorum. 5 puan Sosyal Güvenlik Destek Primi teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayanlar yararlanacaktır. Diğer bir deyişle emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emekli olunması gerekli. Dolayısıyla 5 puan Sosyal Güvenlik Destek Primi teşviki alma olanağı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra yaş koşulunu da yerine getirerek EYT kapsamına girmeden emekli olanlar için de teşvikten yararlanma söz konusu olmayacaktır.

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