Gençlerbirliği Almanya 4. Ligi'nden transfer yaptı

Kaynak: AA
Gençlerbirliği Almanya 4. Ligi'nden transfer yaptı
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Almanya 4. Lig takımı Türkgücü München takımından orta saha oyuncusu Halit Yılmaz ile ön protokol imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Almanya'nın Türkgücü München takımıyla futbolcu, antrenör ve bilgi alışverişi konusunda iş birliği anlaşması imzalayan Gençlerbirliği, Alman temsilcisinden orta saha oyuncusu Halit Yılmaz'ı renklerine bağladı. Başkent ekibi, 20 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık ön protokol imzaladı."

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine, futbolcu Halit Yılmaz'ın yanı sıra Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, başkanvekili Arif Ölmez, idari işlerden sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu, Türkgücü München Kulübü Başkanı Serdar Yılmaz ve başkan yardımcısı Muhammed Çoban ile futbolcunun ailesi katıldı.

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