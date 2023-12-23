Tuzlaspor Ankara deplasmanından 2 golle çıktı

Editör: Oğuz Yörük
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan Tuzla ekibi, 3 puanın sahibi oldu.
Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 64'te Umar ve 90'da Mehmet Zahit Çınar attı.
Ayrıca Tuzlaspor'da Hikmet Çiftçi, 90+4'te kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Tuzlaspor, puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla küme hattından uzaklaşarak 15. sıraya yükseldi.
6. sırada yer alan Gençlerbirliği, 27 puanda kaldı.
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