Tuzlaspor Ankara deplasmanından 2 golle çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Tuzlaspor Ankara deplasmanından 2 golle çıktı
Gençlerbirliği ve Tuzlaspor, 1. Lig'de kozlarını paylaştı.

Editör: Oğuz Yörük

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Tuzla ekibi, 3 puanın sahibi oldu.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 64'te Umar ve 90'da Mehmet Zahit Çınar attı.

Ayrıca Tuzlaspor'da Hikmet Çiftçi, 90+4'te kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Tuzlaspor, puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla küme hattından uzaklaşarak 15. sıraya yükseldi.

6. sırada yer alan Gençlerbirliği, 27 puanda kaldı.

İlgili Haberler
Gençlerbirliği Almanya 4. Ligi'nden transfer yaptı
Gençlerbirliği Almanya 4. Ligi'nden transfer yaptı
Şampiyonlar Ligi'nden daha pahalı maç! Tuzlaspor'dan dudak uçuklatan ücret
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor
Gençlerbirliği genel kurula gidiyor
Tuzlaspor 3 penaltıyla kazanamadı, Bandırma'nın hocası "bu maç araştırılsın" diye isyan etti
Tuzlaspor başkanından Ali Koç'u çıldırtacak açıklama. 'Fırıldak Ali' sözlerinin perde arkasını anlattı
Ankaragücü Gençlerbirliği'ni ilk yarıda attığı gollerle yendi. Kupayı aldı
Ankaragücü Gençlerbirliği'ni ilk yarıda attığı gollerle yendi. Kupayı aldı
Darıca Gençlerbirliği'ne icra şoku
Darıca Gençlerbirliği'ne icra şoku
Tuzlaspor'dan bilet açıklaması. 'Fahiş fiyat' iddialarına yanıt geldi
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL
Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı
Son Haberler
Herkes Özgür Demirtaş'ın sorduğu soruyu çözmeye çalışıyor. Öyle bir soru sordu ki. Sizce cevabı ne? Gündem
Herkes Özgür Demirtaş'ın sorduğu soruyu çözmeye çalışıyor. Öyle bir soru sordu ki. Sizce cevabı ne?
Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden yaptırılacak Gündem
Şehit Yasin Karaca'nın baba evi yeniden yaptırılacak
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu Gündem
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu
Bingöl- Erzurum kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle tıkandı Gündem
Bingöl- Erzurum kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle tıkandı
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler Gündem
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler
Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti Spor
Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı