Emre Belözoğlu'nun sözleri Gençlerbirliği'ni ayağa kaldırdı

Ankaragücü ile bu pazar maç yapmak istediklerini belirten Niyazi Akdaş, Emre Belözoğlu'nun alt ligden takımla maç yapmam dediği için iptal olduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu'nun sözleri Gençlerbirliği'ni ayağa kaldırdı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Niyazi Akdaş seçildi.

Seçime tek aday olarak giren Niyazi Akdaş kullanılan 178 oyun 167'sini alan Akdaş, tekrar başkanlığa getirildi. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Akdaş Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi.

Niyazi Akdaş’ın açıklamaları şu şekilde:

“ALT LİGDEN TAKIMLA MAÇ YAPMAM”
"Bizim 2 bin delegemiz vardı, aidatlar ödenmediği için bir kısmını ayırdık. Şu an 1300 delegemiz var, 200 kişi katılıyor. Pazar günü olsaydı 300 kişi olurdu. Ankaragücü ile pazar günü maç oynayacaktık, genel kurulu onun için cumartesiye aldık. Ankaragücü'nün teknik direktörü bir alt ligden takımla hazırlık maçı yapmam deyince pazar günkü maç iptal edildi."

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