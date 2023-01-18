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Gençlerbirliği dün aldı bugün gönderdi. Rodin depremi

Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:07
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Gençlerbirliği'nde 1 günlük transfer

Gençlerbirliği dün aldı bugün gönderdi. Rodin depremi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, dün transfer ettiği Rodin Cem Deprem'i bugün de gönderdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız.

Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.

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