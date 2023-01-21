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Gençlerbirliği 17 maç sonra kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Boluspor'u konuk etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 18:17
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Gençlerbirliği Boluspor'u yenerek galibiyet hasretine son verdi

Gençlerbirliği 17 maç sonra kazandı
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Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka 6 gole sahne oldu.  Mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 5-1 kazandı.

Başkent ekibinin gollerini 31. dakikada Uğur Akdemir, 34. dakikada Gabriel Torje, 41. dakikada Mete Kaan Demir, 72. dakikada Sami Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Barış Alıcı kaydetti. Konuk Dyorex Boluspor'un müsabakadaki tek golünü ise 87. dakikada Safa Kınalı kaydetti.

17 haftalık aradan sonra galip gelen Gençlerbirliği, puanını 10 çıkardı. Ligin son sırasında yer alan başkent ekibi bu galibiyetle kötü gidişe "dur" dedi ve kümede kalma umutlarını tazeledi.

Play-off hattında yer alan Boluspor ise 33 puanda kaldı.

İLGİNÇ TESADÜF DİKKAT ÇEKTİ

Mücadele ilginç bir tesadüfe de sahne oldu. Ligde bu sezon ikinci ken galibiyet sevinci yaşayan Gençlerbirliği, bundan önceki son galibiyetini de Boluspor'dan almıştı.

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