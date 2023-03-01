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Bahçeli’ye Ferman padişahın tribünler bizimdir göndermesi. Karşı Taraf Gençlerbirliği paylaştı

Devlet Bahçeli’nin ‘hükümet İstifa’ protestolarını yapanları hedef almasının üzerine Gençlerbirliği tribün grupları Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf Bahçeli’ye tepki gösterdiler.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:28
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Gençlerbirliği tribün gruplarından Bahçeli'ye hükümet istifa tepkisi

Bahçeli’ye Ferman padişahın tribünler bizimdir göndermesi. Karşı Taraf Gençlerbirliği paylaştı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘hükümet istifa’ protestolarını hedef alarak maçların seyircisiz oynanmasını istemişti. Bunun üzerine Bahçeli’ye bir tepki de Gençlerbirliği tribünlerinden geldi.

Ankara ekibi Gençlerbirliği’nin tribün gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf Bahçeli’yi hedef alarak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

Gençlerbirliği tribünlerinin önde gelen gruplarından Karşı Taraf Gençlerbirliği, ''Ferman padişahın, tribünler bizimdir!'' paylaşımı yaparak Devlet Bahçeli'ye gönderide bulundular. 

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