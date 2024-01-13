Gençleri tehdit eden ölümcül hastalık ortaya çıktı. Son yıllarda artış gösterdi

Kaynak: İHA
Gençleri tehdit eden ölümcül hastalık ortaya çıktı. Son yıllarda artış gösterdi
Gençleri tehdit eden ölümcül hastalık olarak baş ve boyun kanserinin artış göstermesi dikkat çekti.

Türkiye'de alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak baş ve boyun kanserinde artış meydana geldiği bildirildi.

Son zamanlarda gençler arasında da görülme sıklığı artan, genellikle erkeklerde orta ve ileri yaşlarda rastlanan bu kanser türüne karşı uyanık olunmalıdır.

İki haftadan uzun süren ses kısıklığına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bayram Şahin, “Erkekler arasında sigara kullanımının yaygın olması nedeniyle gırtlak kanseri daha sık karşımıza çıkıyor. Ayrıca, gençlerde de baş ve boyun kanserlerinde bir artış gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de alkol ve sigara tüketiminin yaygınlığı, baş ve boyun kanserlerinin görülme oranlarında artışa yol açtı.

Diğer kanser türlerine kıyasla erkeklerde beş kat daha fazla görülen bu kanser türü, tüm kanser vakalarının yüzde 3'ünü, kansere bağlı ölümlerin ise yüzde 10'unu oluşturmaktadır.

Genellikle 50 ile 60 yaş aralığında daha sık rastlanan baş ve boyun kanserleri, özellikle sigara içen erkeklerde gırtlak kanseri olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Orta ve ileri yaş grubundaki bireylerde daha yaygın olan bu kanser türü, son dönemlerde gençler arasında da artış göstermektedir.

Doç. Dr. Bayram Şahin, baş ve boyun kanserlerinin beşinci sırada yer aldığını ve bu kanser türlerinin baş ve boyun bölgesindeki dudak, dil, ağız boşluğu, sinüs boşluğu, alt ve üst çene kemikleri, gırtlak, yutak gibi organlardan kaynaklandığını belirtti.

Şahin, “Erkeklerde bu kanser türü yaklaşık beş kat daha sık görülüyor” diyen Şahin, baş ve boyun kanserlerinin tüm kanser türlerinin yüzde 3'ünü oluşturduğunu ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 10'undan sorumlu olduğunu vurguladı.

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