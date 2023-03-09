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İki genç arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Uşak’ta iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 08:43
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Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı

İki genç arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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İHA'nın haberine göre, Uşak’ta 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak’ta Kurtuluş Mahallesi Gürbüz Sokak’ta E.K. (17) ve İ.E.D. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle İ.E.D., yanında taşıdığı bıçakla E.K.’yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli ise ekiplerce saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yaralı E.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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