1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yabancı uyruklu şahıs önce bıçakla kovaladı. Sonra meydan dayağı yedi

Yabancı uyruklu şahıs önce bıçakla kovaladı. Sonra meydan dayağı yedi

Esenyurt’ta meydan gelen olayda yarı çıplak bir vaziyette elinde bıçakla saldıran yabancı uyruklu olduğu sanılan şahıs daha sonra başka bir grup tarafın meydan dayağı çekildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 22:29
Takip Et

Yabancı uyruklu şahıs önce bıçakla kovaladı. Sonra meydan dayağı yedi

Yabancı uyruklu şahıs önce bıçakla kovaladı. Sonra meydan dayağı yedi
+
Aa
-

Fatih, Ünverdi Caddesindeki kavga yabancı uyruklu olduğu sanılan gruplar arasında gerçekleşti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda yarı çıplak bir şahıs elindeki bıçakla başka bir şahsa saldırdığı görülüyor.

Saldırıya uğran şahısın kaçmasıyla yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.

Saldırgan daha sonra bıçağını eline alarak tekrara saldırıya geçiyor. Önüne kattığı kişileri uzunca bir mesafe kovalayan şahısın geri dönüyor.

GRUP ARAYA ALIYOR

Yabancı uyruklu olduğu sanılan diğer grup yarı çıplan şahsı araya alarak meydan dayağı çekiyor.

Yerden kalkamayan şahsın sağlık durumu hakkında bilgi edinemezken, kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
2
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
3
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
4
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
5
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
7
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.