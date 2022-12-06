Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. Tahsil cehaleti alırmış eşeklik baki kalırmış

Erzurum'da, alınan bilgiye göre Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde eğitim veren bir ortaokulda 1 Aralık'ta olay yaşandı.
Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek büyüdü.
ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ POLİS GELDİ
Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.
İKİSİ DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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