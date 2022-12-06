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  • Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. Tahsil cehaleti alırmış eşeklik baki kalırmış

Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. Tahsil cehaleti alırmış eşeklik baki kalırmış

Bütün şehir onları konuşuyor. Erzurum'un Palandöken ilçesinde Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. İki öğretmen de kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırıldı

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:41
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Tahsil cehaleti alırmış eşeklik baki kalırmış. Erzurum'da iki öğretmen birbirlerine bıçak çekti. Bütün şehir onları konuşuyor

Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenleri birbirlerine bıçak çekti. Tahsil cehaleti alırmış eşeklik baki kalırmış
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Erzurum'da, alınan bilgiye göre Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde eğitim veren bir ortaokulda 1 Aralık'ta olay yaşandı.

Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek büyüdü.

ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ POLİS GELDİ

Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

İKİSİ DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Ateş oğlu 06 12 2022
6.12.2022 10:53
Normal . Böyle eğitim sisteminin getirdiği son sağdan soldan çoban alacaklarına işte en azından bıçak kullanıyorlar bu yandakiler m.e.b.sen hazırladın bunu  
 
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