Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP artıklarıyla seçim kazanacağı planları yaptı!

Yüzde 1 bile katkısı olmayan Babacan’ı, Davutoğlu’nu yanına alarak “Erdoğan’ı devireceğim” hesabı yaptı!

Kendisi hesap uzmanı olduğu için siyaseti de parmak hesabına indirgedi!

İsmini kimsenin bilmediği Demokrat Parti liderini de yanına aldı!

Bol keseden cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıttı durdu!

Yüzde 1 bile oyu olmayan Davutoğlu çıktı bu ortamda, “Kılıçdaroğlu bizsiz karar alamaz. Masayı dağıtırız” diye tehdit etti, açık açık!

Kim verdi bunlara bu cesareti?

Kemal Kılıçdaroğlu!

Babacan çıktı, mitingde “Halide Edip’e zulmedenlerden hesap soracağız” dedi.

Halide Edip, Atatürk döneminde yurtdışına kaçmıştı!

Bunu bilmeyen kalabalık Babacan’ın bu sözlerini alkışladı!

Seçimde bol keseden kendi kontenjanını dağıttı Kılıçdaroğlu artıklara!

İzmir’den Türk askerine “çocuk katili” diyen Hacer Foggo’nun aday gösterilmesi, DEVA Partisi’nden “Ergenekon ve Balyoz kumpas değildi” diyen İdris Şahin’in, yine Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin adalet bakanı Sadullah Ergin’in Atatürk’ün Çankaya’sından aday gösterilmesi ciddi tepkilere neden olmuştu.

Diğer taraftan Nuşirevan Elçi’nin Kılıçdaroğlu’nun danışmanı yapılması ve Barzani’nin yayın organı Rudaw’a verdiği röportajda CHP Genel Merkezi’ndeki Türk bayraklarının kaldırılması CHP’den kopuşları hızlandırdı.

Kılıçdaroğlu pek çok kez uyarıldı yanlış politikalar yaptığı konusunda!

Milliyetçileri dışlayan diğer tarafa tavizler veren bu politikaların yanlış olduğu sürekli dile getirildi!

Dile getirenler ayrılıkçı ilan edildi. İttifak halindeyiz ses etmeyin denilirken taviz verilenler çıkıp açık açık “Selo’yu, Apo’yu salacağız” dedi.

Kimse “susun ittifak var” demedi onlara!

Akşener, adaylığına karşı çıktığında masadan dışladılar, medyalarında linç ettirdiler!

Peki ne oldu?

Bu tepkilerin hepsi sandığa yansıdı tabi ki!

DEVA’dan aralarında Sadullah Ergin, İdris Şahin gibi tartışmalı eski AKP’li isimle meclise girdi Kılıçdaroğlu sayesinde!

Gelecek’ten Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, AK trol Taha Ün'ün eşi Sema Silkin Ün meclise girdi Kılıçdaroğlu sayesinde!

Saadet 9, Gelecek 10, DP 3 milletvekili çıkardı Kılıçdaroğlu sayesinde!

Muharrem İnce bir kaset kumpasıyla seçimden el çektirildi!

En başından beri milliyetçi oylara sırt dönen Kılıçdaroğlu, çıktı eline tutuşturulan kağıttan okuyarak milliyetçilik yaptı!

Sinan Oğan, Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklarken, Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı!

Peki ne oldu?

İlk seçime göre ikinci seçimde seçime katılım oranı yüzde 5’e yakın düştü!

Erdoğan’a oy veren seçmen kararından caymayacağına göre, bu düşüş Zafer Partisi’ne, Sinan Oğan’a, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmendi!

Baktığımızda Erdoğan deprem bölgesinde dahi oyunu arttırmış gösteriyor!

Kahramanmaraş’ta 71,88 olan oyunu 75,76’ya,

Adıyaman’da 66,20’den 68,94’e,

Gaziantep’te 59,75’dan 62,78’e çıkarttı!

KILIÇDAROĞLU İLK TURDA KAZANDIĞI HATAY’I ERDOĞAN’A KAPTIRDI!

Seçim sonucuna göre AKP artıkları kazandı!

Meclisteler artık!

Yarın öbür gün ayrı grupta kurmak isteyecekler, AKP’ye bile geçebilirler!

CHP meclisteki koltuklarından da oldu!

Kılıçdaroğlu, milyonlarca gencin hayalini koltuk sevdasından mahvetti!

“Ben Kemal Geliyorum” diyordu gelemedi!

Allah rızası için kaybettiğin 12’nci seçim sonrası istifa et!

CHP, Atatürk ilke ve inkılaplarına geri dönsün!