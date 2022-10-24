O laboratuvarda yaşlılığa çare bulundu

Bilim insanları insan vücudunun bir kısmını ya da tamamını gençleştirmeye odaklandı. Altos Labs’teki bilim insanları

insan vücudunu ve organlarını sağlıklı tutmanın yollarını arıyor. Dünya’nın en zengin insanı Bezos da bu çalışmaya 230 milyon sterlin parasını yatırdı.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ BAŞARILI OLUNDU



Izpisua, EL PAÍS’e konuyla ilgili demeç verdi, şöyle konutu:

“Yirmi yıl içinde yalnızca semptomları tedavi etmekle kalmayıp aynı zamanda hastalıkları ve yaşlanmayı hücresel gençleştirme yoluyla öngörebilen, önleyebilen ve tedavi edebilen araçlara sahip olacağımıza inanıyoruz”



Bu açıklama farelerde yaşlanma belirtilerinin tersine döndürüldüğü bir zamana denk geldi. Testler, ara sıra dört gençleştirici genin etkinleştirilmesine dayandı. Izpisua ve ekibi, farelerin genetik olarak yaşlanmalarına rağmen yüzde 30 daha uzun yaşayabildiklerini kanıtladı.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARI ÇALIŞIYOR

Uzmanlar, çalışmalarında dört geni aralıklı olarak aktive etti. Bunu 35 yaşındaki insana eşdeğer bir süre boyunca yaptılar. Sonuçlarda cilt ve böbrekler gibi farklı doku türlerinde gençleştirici etkiler bulundu. Yöntemin, insanlarda yaşlanmayı önlemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor..

Uan Carlos Izpisua Belmonte, İspanyol bir biyokimyacı ve gelişim biyoloğu. Izpisua, Altos Labs tarafından işe alınan birkaç yüksek profilli bilim insanından sadece biri. Altos laboratuvarları, İspanyol araştırmacının yanı sıra Frances Arnold, Jennifer Doudna, Shinya Yamanaka ve David Baltimore gibi dört Nobel ödüllü bilim insanını da göreve getirdi.

Ancak şu anda, bilimsel araştırmaların yapıldığı laboratuvarı kimin çalıştırdığına dair bilgi yok; gizemini koruyor. Açıklama yapılmaktan ısrarla kaçınılıyor.