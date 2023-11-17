Gençlik iksiri beyaz çayın 4 önemli yararı

Gençlik iksiri olarak da bilinen beyaz çay, zayıflamadan stresi önlemeye kadar sağlığa birçok yararı bulunuyor. İşte o yararları...

KAYNAK: Haber Merkezi
Gençlik iksiri beyaz çayın 4 önemli yararı

Beyaz çay, metabolizma hızını artırıyor, yağ yakılmasına yardımcı oluyor, cildi olumsuz etkilerden koruyor ve dişlerin güçlenmesine destek oluyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor

Başka bir araştırmada ise beyaz çayın içerdiği polifenoller ve kafeinin kilo vermeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Cildi güzelleştiriyor

Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği ile yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynuyor. Aynı zamanda pürüzsüz, yumuşak ve esnek bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

DAHA HAFİF BİR AROMAYA SAHİP

Günde 3 bardak tüketilmesi önerilen beyaz çay, siyah ve yeşil çaya oranla daha hafif bir aromaya sahip olmasıyla da tercih ediliyor.

STRESİ DE ÖNLÜYOR

Beyaz çay, daha az işlemden geçtiği için diğer çaylara oranla daha fazla antioksidan içeriyor. Yapılan araştırmalara göre beyaz çayda bulunan kateşinler, kanserli hücre oluşumunu da önleyerek tümörlerin büyümesini yavaşlatıyor. İçeriğinde bulunan antioksidanlar ayrıca stresi önleyemeye de yardımcı oluyor.

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