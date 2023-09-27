Genegerçek otu saçların dökülmesine iyi geliyor

Saçların dökülmesini önleyen genegerçek otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Genegerçek otu saçların dökülmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Saçların dökülmesini önleyen genegerçek otu dikkatlerden kaçmadı.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir.

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Yılda 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise bazı ciddi hastalıkların habercisi olabileceği gibi uzman yardımı alınmasını gerektirebilir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra başlamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir.

GENEGERÇEK OTU NEDİR?

Sütleğengillerden bir ağaçtır. Tohumlarından hindyağı çıkarılır. Hindyağı berrak, renksiz veya soluk sarı renkli, koyu kıvamlıdır.

Kokusu yok denecek kadar azdır. Lezzeti hafif ve biraz tahrik edicidir. Etkili maddesi Ricinoleik asittir.

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