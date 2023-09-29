Saç dökülmesine iyi geliyor. Püf noktalar ortaya çıktı. Saç dökülmesi sorunu korkulu rüyanız olmaktan çıkacak

Mynet’te yer alan habere göre; Vitamin eksikliği saç dökülmesine neden olabileceğinin altı çizildi. Uzmanlar kan değerlerinize baktırıp gerekli takviyeleri almanız konusunda uyarılarda bulundu.

Saç dökülmesi sorunu genetik yapının yanı sıra mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklandığı biliniyor.

Kel kalma korkusu yaşayan bireyler hem sağlık hem de estetik açıdan korkutuyor.

BUNLARI MUTLAKA YAPIN

Uzmanlar saçların sağlıklı olması için düzenli bir şekilde yıkanması gerektiğini belirtiyor. Saçlarınızı haftada 3 kez saç dökülmesini engelleyecek nitelikte şampuanla yıkayın.

İŞTE EKSİK OLDUĞUNDA SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLEN VİTAMİNLER:

A vitamini

B vitamini

C vitamini

D vitamini

E vitamini

BU ÜRÜNLERİ KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

Mümkün olduğunca saç şekillendiricisi, sprey gibi kimyasallar kullanmamaya çalışın. Saçlarınızı kibarca şekillendirin.

SAÇ DİPLERİNİZE MASAJ YAPIN

Kan dolaşımını iyileştirerek saç dökülmesi sorununun önüne geçebilirsiniz. Bu sebeple saç diplerinize masaj yapmayı ihmal etmeyin.

GÜNLÜK RUTUNİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Saç dökülmesi, dış faktörlerin yanı sıra iç faktörlerden de kaynaklıdır. Hem psikolojik hem de fizyolojik nedenlerden dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Stres seviyesini koruyarak saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.