Genegerçekotu saçkırana birebir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan genegerçekotunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan saçkırana birebir gelen genegerçekotunun faydaları dikkat çekti.

SAÇKIRAN NEDİR?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir. Saçkıran ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80’i 40 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla oranda görülür.

GENEGERÇEKOTU NEDİR?

Sütleğengillerden bir ağaçtır. Tohumlarından hindyağı çıkarılır. Hindyağı berrak, renksiz veya soluk sarı renkli, koyu kıvamlıdır. Kokusu yok denecek kadar azdır. Lezzeti hafif ve biraz tahriş edicidir.

Etkili maddesi Ricinoleik asittir.

HİNT YAĞI İÇİLİR Mİ?

Hint yağı birçok problem için etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır. Cilt problemlerinde sürülerek kullanılan bir yağ olmakla birlikte diğer çeşitli rahatsızlıklarda içilmesi gerekebilmektedir. Bu konuda belirtmek gerekir ki Hint yağı içmek zararlı olmayıp içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.