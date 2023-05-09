İşte ağrıkesen bitkiler

İlaçların yanı sıra doğadaki bazı bitkiler ağrı kesici özelliğe sahip. İşte o bitkiler…

İşte ağrıkesen bitkiler

Editör: Erkavim Yıldırım

İŞTE AĞRIKESEN BİTKİLER VE NASIL KULLANILMASI ĞEREKTİĞİ

Pelesenk odunu, Selvi kozağı ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Kına kına kabuğu, selvi kozalağıyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilir.

Keten tohumu öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir.

Karabaş otu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Kimyon, bal ve sirkeyle karıştırılıp içilmeye devam edilirse yelden kaynaklanan kulunç ve romatizma ağrısını geçirir.

Komar yaprağı, su, zeytinyağı, su uçana kadar kaynatılır, sonra süzülür. Yağla, romatizmal ve yel ağrılarına masaj yapılır.

Yumurtanın sarısı ağrı kesicidir.

Söğüt ağacı içinde salisilik asit olduğu için iyi bir ağrı kesicidir. Söğüt kabuğu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Servi kozalağı, az kavak yaprağı ve söğüt yaprağı ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse, karın, baş ve romatizmal ağrıları giderir.

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