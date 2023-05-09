Acı ot bitkisi kansere çare mi?

Manisa Kırkağaç’ta ‘Ege Lokman’ olarak tanınan Şevki Güngör, "Amacımız, Latince ismi inula olan acı ot bitkisiyle başta lösemi olmak üzere her türlü kanserin kökünü kazımak" dedi.

1956 yılından beri bitkiler üzerinde araştırma yapan Herbalist Mehmet Emin Güngör’ün oğlu olan Şevki Güngör, "Acı otun kanserli hastalarda kullanıldığında vücuttaki kanserli hücreyi bulup yok ettiğine dair bilgiler var. Bunu Ege Üniversitesi’nde de yaptırdığımız araştırmayla doğrulattık. Aldığımız sonuç bu yönde. Acı otu kullanan kanserli hastalarda hızla iyileşme gördük" dedi.

Güngör, kendilerine gelen kanser hastalarından patoloji raporlarını da yanlarında getirmelerini istediklerini belirterek, "Çünkü biz muayene yapmıyoruz. Tedavi gördükleri hastanelerden alınan raporları inceleyerek tertip veriyoruz. Ürünlerimiz ilaç değil, tamamen bitkisel otlar ve sulardan oluşuyor. Biz ürünlerimize güveniyoruz, insanlar da bize güvensin" dedi.

Son dönemlerde zayıflama adına acı çehre otu kullanılmaktadır. Peki, acı çehre otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Acı çehre otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar."

Genel şekilde kilo vermek isteyen bireyler açısından kullanılan bu bitki; zayıflama hakkında çok etkili olan bitkiler içerisinde bulunmaktadır. Kimyasallar ile kilo vermeyi deneyen pek çok kişi sonuç alamayınca, bitkisel ve doğal ürünlere başvurmaktadırlar. Acı çehre otu da; bireyin kilo vermesine yardımcı olan bitki çeşitlerinden birisidir. Bununla birlikte acı çehre otu, verilen kiloların geri alınmasını önler.

Acı Çehre Otu Nedir?

Akdilen ağacı tohumu olan acı çehre otunun, oldukça eksi bir tarihi bulunmaktadır. 4 ile 9 santimetre arasında değişen yaprakları vardır ve sapları dikenlidir. Acı çehre otu; Haziran ayında çiçeklenmeye başlar ve Ekim ayında ise olgunlaşır. Acı çehre otunun insan sağlığı açısından birden fazla faydası bulunmaktadır.

Ne İşe Yarar?

Acı çehre otu; metabolizmayı hızlandırıp, kilo verme konusunda destek olmaktadır. Sindirim sistemi için oldukça olumlu etkileri olan acı çehre otu; yağ yakımını hızlandırarak, insan vücudundan hem fazla suyu hem de yağı uzaklaştırmaktadır. Acı çehre kötü kolesterolü düşüren özelliğe de sahiptir.

Nerede Yetişir ve Bulunur?

Acı çehre otu; Asya, Afrika, Avrupa, Fas ve Britanya Adaları bünyesinde yetişmektedir.

Hangi Mevsimde Olur?

Acı çehre otu; yaz mevsimlerinde çiçeklenmeye başlayarak, Ekim ayına kadar olgun hale gelir.

Nasıl Kullanılır?

Acı çehre otu; genel olarak çay şeklinde kullanılmaktadır. Çay yapımı adına; sıcak su içerisinde 6 tane kuru acı çehre yaprağı veya tohumu atılarak, bu biçimde 5 -10 dakika boyunca demlemeye bırakmak gerekir. Daha sonra süzülerek tüketilmesi mümkündür.

Acı Çehre Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Acı çehre otunun yararları;

Acı çehre otu; tatlı yeme arzusunu azaltır.

- Sindirim sisteminin oldukça güzel bir şekilde çalışmasına yardımcı olan acı çehre otu, metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olur.

- İnsan vücudundaki kolesterol düzeyini dengeler. Kötü kolesterolün düşmesine destek olur.

- Acı çehre otu, sürekli şekilde kullanıldığı zaman insan vücudundaki fazla yağın yakımını hızlandırmaktadır.

- Acı çehre otu; iştahı kapatarak fazla yemek yemeyi önlemektedir.

- İnsan vücudunda su kaybına sebep olan acı çehre otu, aynı şekilde şişkinlik ve ödem probleminin giderilmesine destektir.

- Bireyin hızlı bir şekilde kilo vermesine destek olan acı çehre otu; zayıflamaktan ötürü meydana gelen sarkmaların önüne geçmektedir. Bu etkisinden ötürü sağlıklı ve hızlıca kilo verme sürecine katkı sağlamaktadır.

- Acı çehre otu; prostat için de oldukça faydalı bir bitkidir.