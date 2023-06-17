Genel Başkanlık tartışmalarının ortasında, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun danışmanları karşı karşıya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Deniz Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un 'beğendiği' tweet'leri eleştirdi.

Genel Başkanlık tartışmalarının ortasında, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun danışmanları karşı karşıya geldi

Demir, Ongun'un siyasete girmek istiyorsa istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim süreci devam ediyor. Parti yönetimi yenilenirken, Kılıçdaroğlu danışmanlarını değiştirdi.

Bu arada İmamoğlu, partide sadece kurulların değişmesinin yeterli olmadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu ile üç kez görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise genel başkanlığa hazır olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, kongre sürecindeki CHP'de potansiyel genel başkan adaylarından biri olarak görülüyor. Partide geniş çaplı bir değişim isteyen İmamoğlu, bayram öncesinde bu yönde bir adım atılmasını beklediğini belirtti.

Danışmanlar arasında 'Kuşoğlu' polemiği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Deniz Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un 'beğendiği' tweet'leri nedeniyle tepki gösterdi. Demir, Ongun'un siyasi tutumunu eleştirerek "CHP genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine saygısızlık yaptığını" iddia etti.

Demir, Ongun’a “Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum” dedi.

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