CHP’de ortak liste krizi: Siyasal İslamcı siyasetçileri kim ya da kimler CHP’ye getirdiyse bedel ödemelidir

Seçim sonuçlarının yankılarının sürdüğü CHP'de, propaganda sürecinde yapılan hamlelere son tepki açıklaması eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba'dan geldi.

Yılardır birilerinin CHP’ye sağcı ve siyasi İslamcı siyasetçileri getirdiğini ifade eden Ağbaba, Millet İttifakı üyesi partilerin CHP listelerinden meclise girmesini çok sert sözlerle eleştirdi.

CHP’de kurultay ve Değişim tartışmaları devam ederken Halk TV'den Ferit Demir’e konuşan Veli Ağbaba, çarpıcı ifadeler kulandı.

Veli Ağbaba açıklamasında, "Abdullatif Şener’in yaptıkları ve CHP’yi nasıl sattığı ortada bu siyasetçileri kim CHP’ye getiriyorsa hesap vermeli ve bedel ödemelidir" dedi.

Ağbaba, Abdullatif Şener’in Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’da oy vermediğini açıklamasının ardından CHP içinde başlayan sağcı siyasetçileri CHP içine kim getirdi tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.

"Bu siyasetçileri kim getirdiyse bedel ödemelidir" diyen Ağbaba, şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

Abdüllatif Şener; tekrar Milletvekili adayı gösterilmeyince, yaptığını bütün Türkiye gördü. CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıkladı. CHP’ye bir çok suçlamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı. Bu zihniyetteki siyasetçiler yılardır CHP’ye büyük zararlar veriyor. Kim Abdullatif Şener’i CHP’ye getirdi ise ondan hesap sorulmalı ve bedel ödemelidir. CHP’yi bu duruma düşürmek asla kabul edilmez.

"BU MANTIK ASLA KABUL EDİLMEZ"

Abdüllatif Şener, en son örnek. Yakın geçmişte Aydın Ayaydın örneği var. Sinan Aygün örneği var. Bunlardan ders alınmadı. Bunları gibi bir çok siyasetçi geçmişte CHP içine sokularak hep CHP’ye zarar verildi ve bu siyasetçiler hep CHP’ye oy kaybettirdiler.

Bir CHP’li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün’ü, Aydın Ayaydını bugün Abdullatif Şener’i kimler CHP’ye getirip CHP’ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez.

"AKP İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞI GARANTİSİNİ KİM VEREBİLİR?"

CHP listelerinde Meclise giren sağcı milletvekilleri yarın yine CHP aleyhine konuşup AKP ile birlikte hareket ederlerse bunun hesabını kim ödeyecek?

Bizim listelerimizden 30’dan fazla milletvekili seçildi ve anında CHP’de istifa ettiler. Her gün bu milletvekillerinden farklı açıklamalar geliyor ve yarın CHP aleyhine de açıklamalarda bulunacaklar. CHP’nin karşısında bile durabilirler. Bu milletvekillerinin yakın gelecekte AKP ile işbirliği yapmayacağı garantisini kim verebilir?

"KİMLER CHP’YE GETİRDİYSE BEDEL ÖDEMELİDİR"

Bu durumlar ve bu gerçekler hep CHP’nin kurumsal kimliğine zarar veriyor ve oy kaybına neden oluyor. Tekrar ediyorum CHP’ye zarar veren, CHP’yi yarı yolda bırakan ve mantık dışı açıklamalar yaparak CHP’den istifa eden bu Sağcı , siyasal İslamcı siyasetçileri kim yada kimler CHP’ye getirdiyse bedel ödemelidir.