İmamoğlu son kararını açıkladı. Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan olmak istediğini söyledi mi?

CHP’de ‘değişim’ taleplerini başlatan isim olan ve adı Genel Başkanlık için geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni açıklamalar geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını ve değişimin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

Değişim sürecini partinin Genel Başkanı tarafından başlatılması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, Genel Başkan olmak için bir talepte bulunup bulunmasını söyledi. İmamoğlu, değişimin nasıl olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs’taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız.”

KILIÇDAROĞLU’NA GENEL BAŞKAN OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan İmamoğlu, getirdiği çözüm önerilerine Kılıçdaroğlu’nun itiraz etmediğini söyledi. İmamoğlu,değişimin gerekirse lider değişimini de kapsaması gerektiğini vurgulayarak, “Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP’ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan olmak istediğini söylediği ile ilgili çıkan haberlere ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Böyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben ‘hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı’ diyorum.”