Tapuda 15 günlük süreyi kaçıran yandı. Ruhunuz bile duymadan elinizden gidebilir

Kaynak: Haber Merkezi
Tapuda 15 günlük süreyi kaçıran yandı. Ruhunuz bile duymadan elinizden gidebilir
Hissedarlar veya mirasçılar 15 günlük süre içinde sahipliliklerini tapu siciline kayıt ettirmemeleri halinde tapuları miras hakkı teslim edilmemiş arazi durumuna düşüyor.

Mal sahibinin ölümü halinde hissenizi ya da mirasınızı 15 günlük süre içinde tapu siciline kayıt ettirmemeniz tapunuzu riskli hale sokuyor. Bu ayrıntıyı bilmeyen tapu sahipleri ise aylarca uğraşmak zorunda kalıyor. Her yıl yapılan kayıtlar üst üste kaçılırsa tapunun elinizden gitmesine yol açabiliyor.

Miras sahiplerinin ise arazilerinin miras hakkı teslim edilmemiş arazi durumuna düşmemesi için belge eksikliklerini zamanında gidermesi gerekiyor.

Anne babadan ya da ailenin diğer fertlerinden miras kalan tapuların devirlerinde yapılan hatalar emlak sektörünü de etkiler boyuta geldi. Kendilerine tapu kalanların belge taleplerine zamanında vermemeleri ise beraberinde bazı mal kayıplarına da yol açabiliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni düzenleme ile birlikte kullanılmayan atıl araziler tarımsal faaliyetlerde bulunulması için çiftçilere açılabiliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) ise tapu işlemlerinde yapılan bazı hataların gün yüzüne çıkmasını sağladı.

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Yen uygulama ile ÇKS tüm arazileri kayıt altına almaya, denetlemeye ve sistemlerin güncellenmesine başladı.

Mevzuatta yapılan en önemli değişiklik ise mülklerin de sözleşmeye dahi edilmesi oldu.

Her üretim yılında mirasçıların veya hissedarların söz konusu taşınmazın kayıtları tamamlamaları gerekiyor. Sadece miras yoluyla edinilen mallar ve yazılı belgelere dayalı mal edinmelerde ise yeni düzenlemeler getirildi.

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Tapu siciline kayıtlı malın sahibi öldüğünde, miras hakkı teslim edilmemiş arazi devredilmemiş arazi durumuna düşüyor. Mirasçının n bu mülkleri öncelikle tapu siciline işlenmesini talep etmesi gerekecek.

Eğer bu arazileri işletemeyecek durumda iseniz de bir kira sözleşmesi yapmak zorunda kalabilirsiniz

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