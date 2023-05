General Hospital'ın yıldızı Jacklyn Zeman kansere yenik düştü

ABC'de yayınlanan General Hospital dizisinde yıllarca Hemşire Bobbie Spencer rolünü canlandıran ünlü oyuncu Jacklyn Zeman 70 yaşında vefat etti. Zeman tam 45 yıl boyuncu ABC'nin popüler pembe dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiği ve ölüm nedeninin kanser olduğu açıklandı.

Zeman General Hospital dizisinde 1977 yılında oynamaya başlamıştı. 6 Mart 1953 Englewood doğumlu olan Zeman, General Hospital'ın yanı sıra One Life to Live'de de oynamıştı. Ayrıca National Lampoon's Class Reunion, Montana Crossroads, The Bay gibi yapımlarda da boy göstermişti.