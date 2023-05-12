General Hospital'ın yıldızı Jacklyn Zeman kansere yenik düştü

General Hospital dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Jacklyn Zeman 70 yaşında yaşamını yitirdi.

General Hospital'ın yıldızı Jacklyn Zeman kansere yenik düştü

ABC'de yayınlanan General Hospital dizisinde yıllarca Hemşire Bobbie Spencer rolünü canlandıran ünlü oyuncu Jacklyn Zeman 70 yaşında vefat etti. Zeman tam 45 yıl boyuncu ABC'nin popüler pembe dizisinde rol almıştı. Ünlü oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiği ve ölüm nedeninin kanser olduğu açıklandı.

jacklyn-zeman-longtime-general-hospital-star-who-played-bob-1683813510826.jpeg

Zeman General Hospital dizisinde 1977 yılında oynamaya başlamıştı. 6 Mart 1953 Englewood doğumlu olan Zeman, General Hospital'ın yanı sıra One Life to Live'de de oynamıştı. Ayrıca National Lampoon's Class Reunion, Montana Crossroads, The Bay gibi yapımlarda da boy göstermişti.

Öne Çıkanlar
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Son Haberler
Erdoğan kaybederse görevi bırakacak mı? Hep şikayet ettikleri Reuters’e sızdırıp açıklattılar Siyaset
Erdoğan kaybederse görevi bırakacak mı? Hep şikayet ettikleri Reuters’e sızdırıp açıklattılar
Poco F5 ve F5 Pro Türkiye’de satışa çıktı. İşte fiyatlar Teknoloji - Otomotiv
Poco F5 ve F5 Pro Türkiye’de satışa çıktı. İşte fiyatlar
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman? Keşfet
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı Güncel
Erdoğan’ın Baykal ve MHP’lilerin kasetlerini savunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı Güncel
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
OPPO Reno 10 Pro Plus'ın özellikleri belli oldu. Bilgiler sızdırıldı Teknoloji - Otomotiv
OPPO Reno 10 Pro Plus'ın özellikleri belli oldu. Bilgiler sızdırıldı
Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'dan art arda gelen mesajları açıkladı: Ben merak edersem sizi bulurum Güncel
Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu'dan art arda gelen mesajları açıkladı: Ben merak edersem sizi bulurum