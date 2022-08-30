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Ölümsüzlüğe giden yol

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi'nden araştırmacılar, iki benzer denizanası türünün DNA'sını karşılaştırdı ve ölümsüz denizanasında yaşlanmayı tersine çeviren genleri belirledi. Bu kategorideki canlılar, fiziksel şiddete maruz kalmadıkları müddetçe asla ölmüyor.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:49
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:50
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Genetikçiler yaşlanmayı durduran geni buldu. Ölümsüzlüğe giden yol

Ölümsüzlüğe giden yol
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Independent Türkçe'nin haberine göre, genetikçiler, "ölümsüz denizanası" diye bilinen deniz canlılarının sırrını çözdü.

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi'nden araştırmacılar, iki benzer denizanası türünün DNA'sını karşılaştırdı ve ölümsüz denizanasında yaşlanmayı tersine çeviren genleri belirledi.

Latince adı Turritopsis dohrnii olan ölümsüz denizanaları, dünya çapında ılıman ve tropik sularda yaşayan, küçük ve biyolojik açıdan ölümsüz bir tür.
Bu deniz canlısı, tek başına yaşayan bir birey olarak cinsel olgunluğa eriştikten sonra, henüz olgunlaşmamış koloni aşamasına tamamen geri dönebiliyor. Bu da onu "Biyolojik açıdan ölümsüz canlılar" kategorisine sokuyor.

Evrim Ağacı'nın aktardığına göre bu kategorideki canlılar, fiziksel şiddete maruz kalmadıkları müddetçe asla ölmüyor ve teknik olarak soylarını sonsuza kadar sürdürebiliyor.

Oviedo Üniversitesi’nden Maria Pascual-Torner ve meslektaşları, T.dohrnii'nin bunu nasıl yapabildiğini anlamak için bu deniz canlılarının genetiğini inceledi ve diğer denizanalarıyla karşılaştırdı.

Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan incelemede, T.dohrnii'de DNA onarımı ve korunmasıyla ilişkili genlerin, diğer denizanalarından iki kat fazla kopyaya sahip olduğu ortaya çıktı.

AKTİF GENLER BELİRLENECEK

Buna göre söz konusu kopyalar, koruyucu ve onarıcı proteinlerden daha fazla üretebiliyor. Araştırma ayrıca ölümsüz denizanalarında hücre bölünmesini ve telomerlerin (kromozomların koruyucu kapakları) bozulmasını önleyen benzersiz mutasyonlar tespit etti.

Bunun ardından da söz konusu denizanalarının olgunlaşmamış formlara nasıl yeniden döndüğüne odaklanıldı. Ters metamorfoz diye nitelenen bu süreçte hangi genlerin aktif olduğunu belirlemek gerekiyordu.

Araştırma ekibi, ölümsüz denizanalarının bu süreçte gelişim ve büyümeyle ilişkili genleri susturduğunu ve larvalara özgü bazı genleri harekete geçirdiğini saptadı.
Pascual-Torner, bu genetik değişimlerin hayvanın zaman içinde yıpranmadan kalmasını sağladığını ifade etti.

Pascual-Torner ayrıca, belirlenen bu genlerin insan yaşlanmasıyla ilgili önemli sonuçları olabileceğini söyledi.

Bilim insanına göre bunlar, rejeneratif (yenileyici) tıbba ilham verebilir veya yaşa bağlı hastalıkların tedavisi için bilgi sağlayabilir.
Bir sonraki adım, farelerde veya insanlarda bu gen varyantlarını keşfetmek.

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