Gerçek bir mücadele öyküsü: ''Buğday Tanesi''

Film, henüz daha 40 günlük bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikâyesini anlatıyor. Bugün gösterime giren filmin galası yarın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'deki milyonlarca engellinin sesi olacak Buğday Tanesi filminin geliri yine engelliler için kullanılacak. Gişe geliri ile İstanbul'a bir engelsiz yaşam merkezi daha kurulması hedefleniyor.

Zorlukları aşma ve engelli bireylerin sesi olma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan "Buğday Tanesi", Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi. Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmde ünlü sanatçı ve oyuncu Kutsi, Yeliz Akkaya, Deniz Arna, Devrim Kabacaoğlu, Yusuf Aytekin, Sinem Reyhan Kırımlıoğlu, Taha Yusuf Tan ve Erkan Bektaş rol alıyor. Filmin müzikleri ise Yıldıray Gürgen imzasını taşıyor. Filmin çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi. Film Türkiye genelinde 400 salonda, dünya genelinde ise 6 ülkede izleyici ile buluşacak.

Filmin tanıtım toplantısında konuşan milletvekili ve avukat Serkan Bayram, "1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında doğdum. 1975'te elim bir kaza sonucunda bedenim yandı. Kırk gün hastane sürecinden sonra kırk birinci gün hayata tutundum. Kırk bir rakamı hayatımın dönem noktalarıyla da bağlantılıdır. Kırk bir yaşında Erzincan'dan milletvekili oldum. Bu bir mesaj benim için. Kırk günlük çocuk olarak ölseydim, toplumda bir iz bırakmam mümkün olmayacaktı. Netice de Allah'ın bana vermiş olduğu görev gereği, engelli camiasına hizmet ediyorum. Türkiye'de engelli sayısı on milyona yakındır. Aileleriyle birlikte doğrudan etkilenen insan sayısı kırk milyonu bulmaktadır. Toplumumuzun geri kalan kırk milyonu da bu durumdan dolaylı olarak etkilenmektedir. Sonuç itibariyle herkes engel ve engelli bireylere karşı bir hassasiyet içerisindedir. Bu film ile bir engelli kardeşimiz dahi, hayata tutunma azmini gösterirse amacımıza ulaşmış olacağız" dedi.

Filmin başrol oyuncusu Kutsi ise duygularını şöyle dile getirdi: "Buğday Tanesi ile birlikte aslında hiçbir engelimizin olmadığını gördüm. Bundan dolayı da böyle bir projede yer almaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Filmin hikâyesini ilk dinlediğimde ve okuduğumda çok yoğun duygular hissettim. Filmde beni en çok etkileyen "yere düştüğünde değil; vazgeçtiğinde kaybedersin" cümlesi oldu. Bu hayat mücadelesine biz de ortak olduk. Elimizden geldiğince bana verilen rolü canlandırmaya çalıştım. Filmin kendi içinde bir samimiyeti de var. Öte yandan filmin müzikleri de yine bu samimiyeti perçinliyor. Filmi ve daha doğrusu projeyi ben çok beğendim. Engelli bireylerimiz ve kardeşlerimiz aslında hayatın her alanında yanımızdalar. Bu filmle birlikte biraz daha farkındalık ortaya koymuş olduk. Ben şunu söylemek istiyorum, Serkan beyin hayatı boyunca neler yaşadığını anlayabilmem için O'nun gibi 47 yıl yaşamış olmam gerekir.''