Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü

İngiltere’de yüzderce kişinin izlediği yasa dışı kafes dövüşünün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, Edward Norton ve Brad Pitt’in oynadığı ‘dövüş Kulübü’ filmini akıllara getirdi.

Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü

Editör: Serkan Talan

İngiltere’de yasadışı kafes dövüşçülerinin dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı. Güney Yorkshire bölgesinde kaydedilen görüntülerde eldivensiz dövüşen dövüşçülerin kazanmak için birbirlerine acımasızca yumruk attığı görülüyor.

Derme çatma yapılan kafesin etrafına toplanan yüzlerce izleyicinin heyecanla dövüşleri izlediği görüntülere yansıdı. 12 kişinin dövüştüğü 6 müsabakayı izlemek isteyenlerin 40 sterlin ücret ödediği öğrenildi.

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SOKAKLARDAKİ ŞİDDETİ AZATTIKLARINI İDDİA EDİYORLAR

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Yasadışı dövüşlere tepki gösteren İngilizler ortaya çıkan görüntülerin barbarca olduğunun altını çiziyor.

Ancak kafes dövüşünü organize edenler tam tersini düşünüyor. Dövüşü organize edenler, sokaklardaki suç oranını azalttıklarını iddia ediyor. Organizatörlerden Derek Heggie, “Bazı durumlarda daha kötü şiddet olabilecek şeyleri durduruyoruz” şeklinde konuştu.

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POLİSLER DÖVÜŞÜ GÖRMELERİNE RAĞMEN UZAKLAŞTI

Yasa dışı kafes dövüşü ile ilgili ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin dövüşü görmelerine rağmen uzaklaştıkları öğrenildi. Baş Müfettiş Paul Bennett, "Olay bize bildirildiğinde çoktan başlamıştı ve gerçekleştiğine dair önceden bilgimiz yoktu. Faaliyetle ilgili yerel endişeleri takiben yerel polis memurlarını görevlendirdik ve etkinliği düzenleyenlerle konuşuldu. Görevlilerimiz, Etkinlik Organizatörünü Lisanslama Yasasına uyma konusundaki yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirdi” dedi.

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Öte yandan dövüşçülerin tedavisi için alanda özel sağlık ekiplerinin de bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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