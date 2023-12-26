Gerçek ekonomist Prof. Veysel Ulusoy saklanan gerçek enflasyonu açıkladı

Ülkelerin bütçe rakamları ekonomideki büyümeye ve enflasyona ışık tutuyor. Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinin toplam büyüklüğü 2021 yılında 1.6 trilyon lirayken bu rakam 204 bütçesinde ise 11 trilyon liraya ulaştı.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre enflasyon 2021 yılının aralık ayında yüzde 36,08 oldu. Enflasyon, 2023 yılının kasım ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 67,27 oldu.

Bağımsız araştırma grubu ENAG’ın kurucularından ekonomist Prof. Veysel Ulusoy, bütçe rakamlarındaki artıştan yola çıkarak gerçek enflasyonu açıkladı. Ulusoy, yaptığı açıklamada bütçe rakamlarının geçen 3 yılda yüzde 587 oranında arttığını vurgulayarak “Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?” ifadelerini kullandı.

Ulusoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir. 2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu. Artış oranı %587. Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?”