Merkez Bankası'ndan ‘enflasyon’ açıklaması: Asgari ücret ve ocak ayı işaret edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan ‘enflasyon’ açıklaması: Asgari ücret ve ocak ayı işaret edildi
Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz toplantısına ilişkin özetleri yayımladı. Özetlerde, ocak ayı enflasyonunun asgari ücretin de etkisiyle yükseleceği belirtildi.

NTV'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB), geçtiğimiz hafta 250 baz puan artış ile politika faizini yüzde 42,5'e çıkardı.

Kararın alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetler yayımlandı.

Ocak ayında asgari ücret zammı, ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisi ile aylık enflasyonun yükseleceği kaydedildi.

Özetlerde, “Söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmekte" denildi.

Fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşmenin başladığı belirtilen özetlerde, şu ifadeler yer aldı:

“Yakın dönem tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri dikkate alındığında, belirli hizmet sektörü kalemlerinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyretme riski bulunmaktadır. Aralık ayı faiz kararının da etkisiyle, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir.”

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