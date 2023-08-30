Geyik dikeni bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen geyik dikeni bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIĞA NASIL GİDERİYOR?

20 tane geyik dikeni meyvesi yenecek olursa, şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi rahatsızlık hissettiren sonuçları olan kabızlık, yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Kabızlıkla uzun sürüyorsa ve ona, karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtiler eşlik ediyorsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan nedenin araştırılabilmesi için uzman bir doktora görünmek gerekir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

-Karın ve mide ağrısıağrısı yaşanması

-Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

-Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı

GEYİK DİKENİ NASIL KULLANILIR?

Meyveleri, kök ve kabukları kullanılır. Meyvelerinin sıkılması ile çıkarılan su kullanılabileceği gibi meyveler kurutulup toz haline getirildikten sonra suyla kaynatılarak da kullanılabilir. Fazla miktarda tüketilirse karın ağrısına sebep olur. Akdiken çiçeği kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa boğaz ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yaprakları ezilerek kanayan yaraya konursa kanamayı azaltır. Akdiken meyvesinin suyu da siğil ve kaşıntılara karşı faydalıdır.

GEYİK DİKENİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Geyik dikeninin kurutulmuş yaprak ve meyvelerinden 2 tatlı kaşığı bir bardak kaynamış suya eklenir. On dakika demlemeye bırakılır ve süzülür. Yaptığımız bu çaydan sabah saatlerinde bir bardak içilir.