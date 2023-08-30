Geyik dikeni bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası ve ölümcül sonuçları olan kalp çarpıntılarına iyi gelen geyik dikeni bitkisi dikkat çekti.

Geyik dikeni bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası ve ölümcül sonuçları olan kalp çarpıntılarına iyi gelen geyik dikeni bitkisi dikkat çekti.

Geyik dikeni bitkisi; Damar sertliğine ve kalp çarpıntısına iyi gelir.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir. Bu durum birkaç saniye kadar sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir. Kalp bu şekilde hızlı hızlı attığında normalde atımlar arasında kanla dolan yeteri kadar kanla dolamaz. Bu durumda kalp, tüm vücuda yetecek oksijenizasyonu ve kanlanmayı sağlayamayabilir.

GEYİK DİKENİ NASIL KULLANILIR?

Meyveleri, kök ve kabukları kullanılır. Meyvelerinin sıkılması ile çıkarılan su kullanılabileceği gibi meyveler kurutulup toz haline getirildikten sonra suyla kaynatılarak da kullanılabilir. Fazla miktarda tüketilirse karın ağrısına sebep olur. Akdiken çiçeği kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa boğaz ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yaprakları ezilerek kanayan yaraya konursa kanamayı azaltır. Akdiken meyvesinin suyu da siğil ve kaşıntılara karşı faydalıdır.

GEYİK DİKENİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Geyik dikeninin kurutulmuş yaprak ve meyvelerinden 2 tatlı kaşığı bir bardak kaynamış suya eklenir. On dakika demlemeye bırakılır ve süzülür. Yaptığımız bu çaydan sabah saatlerinde bir bardak içilir.

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