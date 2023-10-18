Ghezzal da Filistin'e destek verdi

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımladı.

KAYNAK: İHA
Ghezzal da Filistin'e destek verdi

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ghezzal, sosyal medya hesabından İsrail'in, Gazze'deki saldırısıyla ilgili paylaşım yaptı.

Cezayirli futbolcu, paylaşımında şu cümlelere yer verdi;

-Filistinlilerin insan haklarını savunmak, Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez. Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya 'tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz' anlamına gelmez. Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor. Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son verilmesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, İsrail hükümetinin dayattığı 'apartheid' yaklaşımının sona ermesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor.

aw055933-01.jpg

(İHA)

Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Bakan Fidan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Ertelemenin bedeli olacak Siyaset
Bakan Fidan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Ertelemenin bedeli olacak
Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti Spor
Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti
AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır Gündem
AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır
Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Oosterwolde'den 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın? sorusuna flaş cevap Spor
Oosterwolde'den 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın? sorusuna flaş cevap
Eshabil Tüfekçi'ye son veda: İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybetmişti Gündem
Eshabil Tüfekçi'ye son veda: İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybetmişti
Alec Baldwin hakkında yeni suçlama. Sette kazara katil olmuştu Magazin
Alec Baldwin hakkında yeni suçlama. Sette kazara katil olmuştu