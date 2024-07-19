Gıda devinden sektörde taşları yerinden oynatacak hamle. Milyarlarca liralık anlaşma imzalandı

Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, bu anlaşmanın değeri KDV dahil 1.300.000.000 TL (bir milyar 300 milyon TL) olarak belirtildi. Bu anlaşma, şeker sektöründe dikkate değer bir gelişme olarak kaydedildi.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., yurt içindeki büyük bir müşteri ile 1.300.000.000 TL (KDV dahil) değerinde önemli bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşma, şirketin büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bu anlaşma, Kayseri Şeker Fabrikası'nın sektördeki güçlü rekabet ortamında konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olarak görülüyor.

NİSAN'DA DA BÜYÜK BİR ANLAŞMAYA GİTMİŞTİ

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Nisan ayında yaptığı açıklamada, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile 3.456.220.000 TL (KDV dahil) tutarında önemli bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Bu anlaşma, şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor ve sektördeki güçlü rekabet ortamında dikkat çekici bir hamle olarak öne çıkıyor.

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