Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi. 28 Haziran'da 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 iken, 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak kaydedildi.