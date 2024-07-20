Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var

Mevduat faiz oranları yeniden yükselme eğiliminde. Bir süredir düşüşte olan Türk Lirası mevduat faizleri, şimdi artış trendine girdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi. 28 Haziran'da 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 iken, 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak kaydedildi.
Peki, 800 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankaların sunduğu faiz oranlarında son durum nedir? İşte 800 bin liranın banka banka 32 günlük getirisi...
TEB
Faiz Oranı: %52Net Kazanç: 33.643,72 TLVade Sonu Tutar: 833.643,72 TL
GARANTİ BBVAFaiz Oranı: %47Net Kazanç: 30.408,74 TLVade Sonu Tutar: 830.408,74 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46Net Kazanç: 29.761,75 TLVade Sonu Tutar: 829.761,75 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %44Net Kazanç: 28.467,76 TLVade Sonu Tutar: 828.467,76 TL