Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var

Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var
Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizlerindeki artış, vatandaşları yastık altındaki birikimlerini bankalara yatırmaya yönlendirdi. 800 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi de belirginleşti. İşte detaylar...

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 1

Mevduat faiz oranları yeniden yükselme eğiliminde. Bir süredir düşüşte olan Türk Lirası mevduat faizleri, şimdi artış trendine girdi.

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi. 28 Haziran'da 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 iken, 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak kaydedildi.

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 3

Peki, 800 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankaların sunduğu faiz oranlarında son durum nedir? İşte 800 bin liranın banka banka 32 günlük getirisi...

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 4

TEB

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 33.643,72 TL
Vade Sonu Tutar: 833.643,72 TL


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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 5

GARANTİ BBVAFaiz Oranı: %47
Net Kazanç: 30.408,74 TL
Vade Sonu Tutar: 830.408,74 TL

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 6

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 29.761,75 TL
Vade Sonu Tutar: 829.761,75 TL

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 28.467,76 TL
Vade Sonu Tutar: 828.467,76 TL

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Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var 8
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