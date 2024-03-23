Gıda sektörü 14. kez İstanbul’da buluşuyor

Gıda sektöründe üretimden dağıtıma, işlemeden sunuma kadar tüm endüstri, Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknoloji fuarı (İbaktech) 24-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya geliyor.

Sektörde bulunan markaların yenilikçi ürünlerini 14. kez sergileyeceği fuar, büyüyen Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde sektörün önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Fuarda buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, perakende markası PanPan’ı ve sektörde yarattığı farklılıkları ile öne çıkmayı hedefliyor.

DORUK UN ÜRÜN GRUBUNU TANITACAK

Bu yıl paketli unda ‘Sağlıklı Un’ kategorisinin lansmanını yaptıklarının altını çizen Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, bu ürünü ilk kez fuarda tanıtacaklarını söyledi.

Şirket olarak sektörde hayata geçirdikleri farklılıklardan bahseden Erbap, iç pazarda ve ihracatta agresif büyüme planlarıyla yükselişe geçtikleri 2024 yılında sektör paydaşlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını da ifade etti.

İç pazarda tüketici kanalında PanPan markalarını lanse ettiklerini ve çok hızlı bir şekilde binlerce noktada tüketicilerle buluşturduklarını hatırlatan Erbap, hedeflerinin ise 5 yılda pazarın en önemli 3 oyuncusundan biri olmayı istediklerini belirtti.

PANPAN’DA AGRESİF BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Ev dışı tüketim kanalında ise PanPan profesyonel ürün portföyünü lanse ederek kısa süre içinde liderliği hedefleyen bir ekip kurduklarını da anlatan Erbap, agresif şekilde büyümeye devam ettiklerini açıkladı.

Endüstriyel kanalda Türkiye’nin en büyük paketli ürün üreticilerinin çözüm ortağı olduklarını da ifade eden Erbap, Marmara Bölgesi’nin önemli bir üreticisi olduklarını söyledi.

KENDİ TOHUMUNU GELİŞTİRİYOR

İç pazarda 2024’te tonajda yüzde 56 büyüme hedeflediklerini açıklayan Erbap, ihracatta da 2023 yılında 25 ülkede 48 müşteriye ulaşmayı başardıklarını anlattı. 2024 yılında ise toplamda 37 ülkede 65 müşteriye ürün tedariği yaparak hızlı büyümemizi sürdürmeyi hedeflediklerini duyuran Erbap, kendi tohumunu geliştiren tek üretici olduklarını belirtti.

Ülkede tarımın sürdürülebilirliği için yatırım yaptıklarını dile getiren Erbap, “Bu çalışmalarla Türkiye ortalamasının 3 katı verim yüzde 25’in üzerinde protein oranı, yüzde 50 daha az ilaç ve gübre ihtiyacı olan, kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri geliştirdik” dedi.

İHTİYACA VE KULLANIMA ÖZEL ÜRÜNLER GELİŞTİRİYOR

20 bin metrekare ileri teknoloji tesise sahip Doruk Un, günlük 1200 MT buğday kırma kapasitesiyle ve genişleyen satış & dağıtım ağı ile büyümesini devam ettiriyor. 41 ülkeye ihracat yapan şirket, evsel kullanımdan, fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştiriyor.