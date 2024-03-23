Erdoğan’ın sağ kolundan seçim öncesi kritik döviz açıklaması: Dolar biriktirenler yandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

“Sosyal medyada ve çeşitli yerlerde spekülatif hava oluşturulmaya çalışıyorlar” diyen Yılmaz, “Ekonomide 'temeller' diye bir kavram vardır. Temeller sağlamsa bu tür spekülasyonlar geçer. Döviz ihtiyacının artması için dövize ihtiyacının artması lazım. Döviz ihtiyacımız azaldı. Biraz önce açıkladım. Turizmimiz, ihracatımınız iyi gitti. Bankalar şirketler finansmana çok kolay erişiyor” ifadelerini kullandı.

BUNA HAZIRLIKLI OLDUĞUMUZDA KULLANACAĞIZ

Döviz tartışmalarının temeli ve gerçekliği olmadığını vurgulayan Yılmaz, “Uzun vadeli sermaye girişi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Doğrudan yatırımlar biraz daha zaman istiyor. Bu yılın ikinci döneminde küresel ortam değişecek. Gelişmiş ülkelerin para politikasında farklılık bekleniyor. Faizi düşürecekler. Düşürdükçe gelişmekte olan ülkelere fon geçişi olacak. Batı, Çin dışı ülkelere yatırım yapmak istiyor. Buna hazırlıklı olduğumuz zaman bu fırsatları kullanacağız. Geçen Mayıs'ta genel seçim yaptık. Orada tartışmaları bir ölçüde anlayabilirim” diye konuştu.

OVP’Yİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Yerel seçimde ulusal politikaların değişmesi beklenmemeli diyen Yılmaz, “Biz Meclisimizi de Cumhurbaşkanımızı da seçtik. Yerel seçimde ulusal politikaların değişmesini beklemek hiçbir temeli yok. Bu tarz şeylerin küçük yatırımcıya zarar vermesinden endişe ediyoruz. Biz yerel seçimden sonra da OVP'yi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

DOLAR BİRİKTİRMEYİN KAYBEDERSİNİZ

Seçimden sonra daha olumlu bir hava yakalanacağını söyleyen Yılmaz, “Pompalanan karamsar havanın hiçbir karşılığı olmadığı görülünce ekonomimize iyi havası olacaktır. Vatandaş, yabancı para alıp yastık altına koyuyorsa o parayı basan ülkeye 0 faizle kredi veriyor demektir. Bu tür uygulamalar tasarruf sahibine de zarar veriyor. Dolarda da enflasyon var. Zaman içerisinde o da değer kaybediyor. Kaynaklarımızı atıl tutarak da ekonomimize de zarar veriyor” ifadelerini kullandı.