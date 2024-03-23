Türk inşaat devi iflas etti. Projeleri yarım kaldı herkes şoka girdi

Sırbistan’da önemli projelere imza atan ve Türkiye kökenli Juno İnşaat, borçları sebebiyle iflas ettiğini duyurdu. Şirketin iflası, başlatılan ancak tamamlanamayan projelerle birlikte, Türkiye ve Sırbistan’da endişe ve şaşkınlık yarattı.

Juno İnşaat’ın İflası ve Etkileri:

Şirket: Juno İnşaat

Faaliyet Gösterdiği Ülke: Sırbistan

İflas Sebebi: Ağır borç yükü

Yarım Kalan Projeler: Devlet altyapı projeleri ve yatırımları

Şirket Sahibi: Mahmut Taha Karslioçlu

İflas Kararı Veren: Belgrad Ticaret Mahkemesi

Alacaklı Bildirim Süresi: 120 gün

Duruşma Tarihi: Haziran 2024

Juno İnşaat, Çinli Shandong firmasının alt yüklenicisi olarak Sırbistan’daki bazı devlet projelerinde görev almıştı. Şirketin sahibi Mahmut Taha Karslioçlu’nun Türkiye’ye dönüşü, alacaklıları ve çalışanları mağdur etti.

Kronos İnşaat’ın yan kuruluşu olarak bilinen Juno İnşaat, resmi bir bağlantı olmamasına rağmen, Özgür Baki Sezgin tarafından 2023 yılında yönetimi devralınmıştı.

Belgrad Ticaret Mahkemesi, Vemus Transport’un başvurusu üzerine iflas kararı verdi ve alacaklıların bildirim süresi olarak 120 gün belirlendi. İflas süreci, Haziran 2024’te yapılacak duruşmayla devam edecek.