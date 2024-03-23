Türk inşaat devi iflas etti. Projeleri yarım kaldı herkes şoka girdi

Kaynak: Patronlar Dünyası
Türk inşaat devi iflas etti. Projeleri yarım kaldı herkes şoka girdi
Sırbistan’da faaliyet gösteren Türk şirketi Juno İnşaat iflas etti. Dev şirketin iflasıya başladığı projeylerin yarım kaldı. Juno İnşaat'ın iflası Sırbıstanda da Türkiye'de de şok etkisi yaptı.

Sırbistan’da önemli projelere imza atan ve Türkiye kökenli Juno İnşaat, borçları sebebiyle iflas ettiğini duyurdu. Şirketin iflası, başlatılan ancak tamamlanamayan projelerle birlikte, Türkiye ve Sırbistan’da endişe ve şaşkınlık yarattı.

Juno İnşaat’ın İflası ve Etkileri:

Şirket: Juno İnşaat
Faaliyet Gösterdiği Ülke: Sırbistan
İflas Sebebi: Ağır borç yükü
Yarım Kalan Projeler: Devlet altyapı projeleri ve yatırımları
Şirket Sahibi: Mahmut Taha Karslioçlu
İflas Kararı Veren: Belgrad Ticaret Mahkemesi
Alacaklı Bildirim Süresi: 120 gün
Duruşma Tarihi: Haziran 2024

Juno İnşaat, Çinli Shandong firmasının alt yüklenicisi olarak Sırbistan’daki bazı devlet projelerinde görev almıştı. Şirketin sahibi Mahmut Taha Karslioçlu’nun Türkiye’ye dönüşü, alacaklıları ve çalışanları mağdur etti.

Kronos İnşaat’ın yan kuruluşu olarak bilinen Juno İnşaat, resmi bir bağlantı olmamasına rağmen, Özgür Baki Sezgin tarafından 2023 yılında yönetimi devralınmıştı.

Belgrad Ticaret Mahkemesi, Vemus Transport’un başvurusu üzerine iflas kararı verdi ve alacaklıların bildirim süresi olarak 120 gün belirlendi. İflas süreci, Haziran 2024’te yapılacak duruşmayla devam edecek.

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