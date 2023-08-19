'Giderlerse gitsinler'in sonu. Hastanedeki tek göğüs cerrahı izne çıktı hastalar perişan oldu

Hastanede acil bir durumda müdahale edecek başka bir göğüs cerrahı bulunmuyor.

Devlet hastanesi yıkıldı, yerine yenisi yapılmadı

Çorum merkezde 500 binden fazla nüfusun sağlık hizmeti alması gerekiyor. Ancak kentte yıkılan devlet hastanesinin yerine henüz yeni bir hastane yapılmadı. Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında söz verdiği devlet hastanesi projesi de hayata geçirilmedi.

Erol Olçok Hastanesi’nde uzman doktor yetersizliği

Çorum’un en büyük ve kapsamlı hastanesi olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de uzman doktor sayısı yetersiz. Hastanede görev yapan tek göğüs cerrahı olan doktorun yıllık izne çıkmasıyla, hem rutin hastalar hem de acil hastalar mağdur oldu. Hastanede plastik cerrah da tek kişi olduğu için, o da izne ayrılınca plastik cerrahi hizmeti de verilemiyor.

CHP’den tepki: Çorum’u üvey olmaktan kurtarın

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum merkez ve ilçelerindeki uzman doktor yetersizliğini eleştirerek, Sağlık Bakanlığı’na ve AKP iktidarına seslendi. Tahtasız, “Bir değil, iki değil, en azından dört uzman doktor olmalı ki biri izne gittiğinde diğerleri kalabilsin. Sağlıkta çağ atladık diyen Sağlık Bakanına sesleniyorum. Çorum’un 2021 yılından bu yana söz verilmesine rağmen Devlet Hastanesi yok. Çorum’da şu anda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi var. Bir vatandaşımız kaza geçirse hastanede göğüs cerrahı olmadığı için saatlerce sedyede beklemek zorunda kalacak. Belki de yaşamını yitirecek. Ki 2 yıl önce benzer bir durum yaşanmıştı” dedi.

Tahtasız, ayrıca Erol Olçok Hastanesi’nde klimaların da çalışmadığını ve hastaların sıcaklıkla da boğuştuğunu söyledi. Tahtasız, “Sağlık Bakanına ve AKP milletvekillerine sesleniyorum. Çorum’u üvey olmaktan kurtarın. Hastanelerimizin sorunlarına el atın. Uzman doktor eksiklerini tamamlayın” diye konuştu.