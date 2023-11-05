Gıllor nasıl yapılır? Gıllor tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak Doğu Anadolu yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de Gıllor oldu. MasterChef All Star sonrası Gıllor tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Gıllor nasıl yapılır? Gıllor tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Gıllor nasıl yapılır? Gıllor tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan Gıllor yapılması istendi. MasterChef sonrası Gıllor tarifi araştırılıyor. Peki, Gıllor nasıl yapılır? Gıllor tarifi için malzemeler neler?

İşte Gıllor tarifi…

GILLOR TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 4 su bardağı bulgur (Köftelik bulgur)

- 4-5 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- Tuz

Sosu İçin:

- 2 büyük kuru soğan

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 dolu yemek kaşığı tereyağı

- İstenirse pul biber

Üzeri için

- 1 dolu kase süzme yoğurt

- 1 dolu kase normal yoğurt

- 2 diş sarımsak

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GILLOR NASIL YAPILIR?

Bulguru tencereye alıp üzerine tuz ekleyip kaynar su ilave edin. Tencere kaynayınca ocağı kısıp suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Kullandığınız bulgurun çeşidine göre alacağı su miktarı ve pişme süresi değişebilir.

Pişen bulguru geniş bir tepsiye döküp üzerine dört kaşık un ekleyin ve karıştırıp soğumaya bırakın. Bulgurun soğumasını beklerken soğanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alıp soğanları ekleyin. Tarifin ölçülerinde yok ama ben kavururken üzerine yarım çay kaşığı kadar şeker ve çok azda tuz serpiyorum.

Soğanlar hafifçe karamelize olana kadar kavurun. İsterseniz pulbiberde ekleyebilirsiniz.

Sarımsağı soyup yıkayın ve ezin. Yoğurdu çırpıp içine az tuz ve sarımsağı ekleyin ve iyice çırpın.

Bulgur elinizi yakmayacak kadar soğuyunca yumurtayı kırıp yoğurun.

Kıvamını elinizle kontrol edip sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin ve gerekirse bir kaşık daha un ilave edin. Elinize küçük parçalar alıp sıkarak küçük köfteler yapın.

Tencereye kaynar su alıp içine az tuz ve bir kaşık sıvı yağ ekleyin.

Hazırladığınız köfteleri kaynayan suyun içine alın. Tencere kaynamaya başlayınca ocağı yarım ayara alıp 5-6 dakika kaynatın ve sonra suyunu süzün.

Çok uzun süre ve hızlı ateşte kaynatırsanız köfteleriniz dağılabilir buna dikkat edin. Pişen gıllor köftesini sıcak sıcak tabağa alıp üzerine yoğurt ve soğanlı yağı döküp servis edin.

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