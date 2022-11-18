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Guidetti için ayrılık çanları çalıyor. İtalyanlar peşinde

Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:17
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Giovanni Guidetti'nin Türkiye Kadın Voleybol A Milli Takımı'ndan ayrılacağı iddiası ortaya atıldı

Guidetti için ayrılık çanları çalıyor. İtalyanlar peşinde
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Voleybol dünyası Kadın Milli Takımı Başantrenörü Giovainni Guidetti iddiasıyla çalkalanıyor. İtalyan antrenörün Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile olan sözleşmesini 2024'ü beklemeden bugün yarın feshedeceği iddia edeliyor. Volley News haber sitesi federasyonun erken fesih kararı aldığını öne sürdü.

YOLLARI AYIRMA KARARI ALDILAR

Söz konusu habere göre, TVF, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra sözleşmesi bitecek olan Giovanni Guidetti ile yolları erkenden ayırma kararı aldı. Haberde, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın eleştirilere karşı her zaman İtalyan antrenörü desteklediğine dikkat çekerken, "Ancak iki taraf arasında Dünya Şampiyonası'nda hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından anlaşmazlıklar başladı" ifadesini kullandı.

FEDERASYON SESSİZ

Çıkan haberler sonrası Voleybol Federasyonu sessizliği koruyor. Federasyonun yapacağı resmi açıklama merakla bekleniyor.

İTALYA MİLLİ TAKIMINA GİDEBİLİR!

Haberde Guidetti'nin Türkiye ile yollarını ayırması halinde İtalya Milli Takımı'nın başına geçebileceği de öne sürüldü. Volley News, "Guidetti'nin Davide Mazzanti'nin yerini alacak ilk tercih olacağı bir sır değil" değerlendirmesini yaptı. Bu durumda ünlü antrenörün Vakıfbank ile de yollarını ayırabileceği öne sürülüyor.

VAKIFBANK'LA TARİH YAZDI

50 yaşındaki Giovanni Guidetti, 2008 yılından bu yana Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırıyor. İtalyan hoca, Vakıfla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları dahil olmak üzere sayısız başarılar kazandı. 

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