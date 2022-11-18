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Guidetti kovuldu yeni antrenör belli oldu. Spor yazarı Erce Kaftan açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Guidetti ile yollarını ayırması iddiasından sonra takımın başına geçecek yeni bir isim belirlendi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:27
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Spor yazarı Erce Kaftan açıkladı. Filenin Sultanları'nda Guidetti'nin kovulmasından sonra yeni antrenör belli oldu

Guidetti kovuldu yeni antrenör belli oldu. Spor yazarı Erce Kaftan açıkladı
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Giovanni Guidetti'yle yolları ayırdı. 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan İtalyan teknik adamla fesih konusunda anlama sağlandığı belirtiliyor. 

TVF'den henüz resmi bir açıklama gelmezken Guidetti'nin milli takım oyuncuları ve milli takımda görev yapan çalışanlarla vedalaştığı belirtildi. 

GUIDETTI'NİN YERİNE GELECEK İSİM
Türkiye Voleybol Federasyonu yetkililerinin Guidetti'den boşalan koltuğa dünyanın önde gelen teknik adamlarından biri olan halen İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Davide Mazzanti'yi oturtmak istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la görüşen Mazzanti'nin kendisine yapılan teklifi kabul ettiği öğrenildi. (Kartal Haber - Erce Kaftan)

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