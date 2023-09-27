Girdiği evde kalp krizi riski olmuyor. Doktorlar bile faydasına şaşırıyor

Baharatlar mutfaklarda uzun yıllardır kullanılmakta olduğu biliniyor. Birçok baharatında faydalarının olduğu biliniyor.

Bu baharatlardan bazılarının faydaları konusunda uzmanlar konu hakkında önemli bilgiler verdi.

İŞTE O BAHARATLAR…

Tarçın

Kan şekerini regüle ederek kan şekerini düzenler .kanın pıhtılaşmasını engelleyerek dolaşımı düzeltir.

Böylece kolesterolde kısmen dengelenmiş olur. Son yapılan araştırmalar göre tarçın sakızı çiğnemek hafızayı güçlendirerek alzheimer riskini azaltıyor.

Zencefil

Tam bir bağışıklık güçlendiricidir , bakteri ve virüslerin vücuda girmesini engelleyerek hastalanma riskini azaltır. Kas ağrılarını azaltır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyerek kansere karşı korur.

Zerdeçal

Tam bir şifa deposudur antiiflamatuvar özelliği ile hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Bağırsak çeperlerini temizleyerek, bağırsağın iyi çalışmasını sağlar ve güçlendirir safra taşını engeller. Kemikleri güçlendirir bu sebeple osteoporoza karşı etkilidir.

Kekik

Kalp ritminin düzenlenmesini sağlayarak kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Diş eti problemlerinde de düzenli kullanıldığı takdirde olumlu sonuçlar verir.

Kimyon

Kimyon, cildi düzenleyerek akne , siyah nokta, sivilce ve kırışıklıklarının tedavisine yardımcıdır. İçerdiği demir sebebiyle demir eksikliğinde kullanılır. Ancak aşırı tüketimi karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkiler.

Karanfil

Karanfil tam bir anteziktir. Bu sebebi ile fazla tüketildiğinde ağrıları azaltır. Ayrıca N3-N6 yağ asitleri barındırır. Bu da beyni güçlendirir ve dikkat dağınıklığını engeller.

İsot

içerdiği kapsaisin maddesi sebebiyle kansere karşı mükemmel bir koruyucudur. Hemen hemen yediğimiz tüm gıdaların emilimini artırarak biyoyararlılık seviyesini yükseltir. C vitamini içerdiğinden hastalıklara karşı bizi korur.

Karabiber

içerdiği askorbik asit sebebi ile antibiyotik etkisine sahiptir. karabiber enerji verir. Sindirim sistemini korur bağırsak ve mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Keten Tohumu

Lif açısından oldukça zengindir. Bu da bağırsakları fazlasıyla çalıştırır ve kabızlığı önler. N-3 yağ asitleri sebebiyle kalp sağlığı için önemlidir. Aşırı tok tutması sebebiyle diyetlerinizde rahat şekilde kullanabilirsiniz .

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur.

Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kalp krizinin en yaygın belirtisi göğüste ağrı, baskı ve sıkışmadır.

-Nefes almayı güçleştiren nefes darlığı

-Kalp krizi anında çene, sırt, boyun ve mide gibi vücut bölgelerine yayılan ağrı

-Sol kolda hissedilen ağrı ve uyuşma

-Midede yanma ve hazımsızlık

-Mide bulantısı ve baş dönmesi

-Soğuk terleme

-Aşırı yorgun hissetme