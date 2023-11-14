Kalp krizini önceden tahmin edecek. On binlerce kişinin hayatını kurtaracak

Yapılan bir araştırma, yapay zekanın, bir kişinin gelecekte 10 yıla kadar kalp krizi geçirme riski altında olup olmadığını tahmin etmek için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmayı yürütenler, teknolojinin, hastaların neredeyse yarısının tedavisini sağladığını ve binlercesinin hayatını kurtarabileceğini açıkladılar.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) tarafından finanse edilen çalışma, yapay zekanın arterlerdeki tıkanıklıkları veya daralmaları tespit etmek için kullanılan kardiyak BT taramalarının doğruluğunu nasıl artırabileceğini inceledi.

BHF'de Kardiyovasküler Tıp Başkanı ve Oxford'daki akut multidisipliner görüntüleme ve girişimsel merkezin yöneticisi Prof Charalambos Antoniades çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Çalışmamız, hastaneye göğüs ağrısıyla başvuran ve sıklıkla kontrol altına alınan ve evlerine geri gönderilen bazı hastaların iyi durumda olduklarını ortaya çıkardı. Ancak bu hastalar, kalp damarlarında herhangi bir hastalık belirtisi olmasa bile önümüzdeki on yılda kalp krizi geçirme riski yüksek. Burada, klinisyenlere riskin doğru bir resmini sunmanın birçok kalp hastasının tedavi sürecini değiştirebileceğini ve potansiyel olarak iyileştirebileceğini gösterdik."

Araştırmacılar, Birleşik Krallık'taki sekiz hastanede rutin kardiyak BT taramasına tabi tutulan 40.000'den fazla hastanın verilerini analiz etti ve ortalama takip süresi 2,7 yıl oldu.

Yapay zeka aracı ise, neredeyse sekiz yıl boyunca 3 bin 393 hasta daha üzerinde test edildi ve kalp krizi riskini doğru bir şekilde tahmin edebildi. Daha sonra 744 hasta için yapay zekanın oluşturduğu risk puanları sağlık görevlilerine sunuldu ve bunun sonucunda %45'inin tedavi planları sağlık görevlileri tarafından değiştirildi.

Antoniades ayrıca şunları ekledi: "Bu yapay zeka aracının yakında ülke genelinde uygulanacağını ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra tüm dünyada her yıl kalp krizi nedeniyle önlenebilir binlerce ölümün önüne geçilmesine yardımcı olacağını umuyoruz."

Sonuç olarak araştırmacılar atardamarlarında "önemli" daralma gösteren hastaların ciddi kalp krizi geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu, ancak önemli daralması olmayan hastaların iki katı kadarının bazen ölümcül olan kalp krizi geçirdiğini buldular.

BHF'nin tıbbi direktörü Prof Sir Nilesh Samani, araştırmanın gelecekte kalp krizi riski en yüksek olanları belirlemede "yapay zeka tabanlı teknolojinin oynayabileceği değerli rolü gösterdiğini" söyledi.