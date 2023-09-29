Kalp kriziyle savaşmanın 2 yolu ortaya çıktı. Sabahları bunu yapıyorsanız dikkat. Kalp krizi riskini artırıyor

Sabahları yapılan üç yanlış alışkanlığın kalp krizine neden olduğu ortaya çıktı. Kalp krizi ile savaşmanın 2 yolunun belli olması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kalp kriziyle savaşmanın 2 yolu ortaya çıktı. Sabahları bunu yapıyorsanız dikkat. Kalp krizi riskini artırıyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalp krizi ile savaşmanın 2 yolu ortaya çıktı. Sabahları yapılan üç yanlış alışkanlığın kalp krizine neden olduğu ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE SABAHLARI KALP KRİZİNİ ARTIRAN ÜÇ ALIŞKANLIK…

Uzmanı sabahları yapılan ve kalp krizine neden olan 3 alışkanlığı şu şekilde açıkladı:

-Altta yatan birkaç koroner risk faktörü varsa,

-İyi ve kaliteli bir uyku çekmiyorsa,

-Gün içerisinde su tüketimine dikkat etmiyor ve egzersiz yapıyorsa.

KALP KRİZİ İLE SAVAŞMANIN 2 YOLU…

Uzman isim kalp krizi ile savaşmanın 2 yolunu şu şekilde açıkladı:

“İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir.”

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur.

Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyokard enfarktüsü olarak da adlandırılan kalp krizi, kalp kasının bir kısmı yeterince kan almadığında oluşur.

Kalp krizinin en sık belirtisi, göğüs ağrısı veya göğüste rahatsızlık hissidir. Göğsün ortasında veya sol tarafında birkaç dakikadan uzun süren veya aralıklı tekrarlayan ağrı; rahatsız edici baskı, sıkışma, dolgunluk gibi hissedilebilir.

Nadiren;

Sersemleme veya baygınlık hissi

Çene, boyun, sırtta ağrı veya rahatsızlık

Göğüste ağrı olmaksızın bir veya iki kolda, omuzda ağrı ya da rahatsızlık

Ani başlangıçlı göğüs ağrısıyla birlikte ortaya çıkan nefes darlığı da kalp krizinin belirtisi olabilir.

Kalp krizi, bazen hiçbir belirti göstermeyebilir. Özellikle yaşlılarda ve şeker hastalarında kalp kirinizin belirti göstermemesi daha yaygın bir durumdur.

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