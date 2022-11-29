Giresun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 28 AAU 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mutlu Ay, Ali Yavuz ve Alpaslan Cengiz yaralandı.
Yaralılar, Şebinkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (AA)
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